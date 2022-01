El BBVA espera repartir més de 7.000 milions d'euros entre els accionistes fins a aquest 2022

Torres Vila explica en l'entrevista, publicada aquest dilluns a la web corporativa del banc, que després de la recompra d'accions i l'adquisició del 50,15% restant de Garanti a Turquia, sempre i quan prosperi l'OPA, l'entitat tindrà un excés de capital encara de 2.000 milions d'euros, que juntament amb el que generi en els pròxims anys, servirà per seguir creixent.Sobre la compra de Garanti, el president de l'entitat ha insistit que Turquia és un «mercat estratègic» per a l'entitat. «Veiem un país d'un enorme potencial de futur a llarg termini, per la seva mida, de 85 milions de persones: per la seva joventut, la demografia, amb 32 anys de mitjana; per les relacions comercials i la seva posició geogràfica: té llaços molt forts amb Europa», ha argumentat. Torres Vila ha apuntat, a més, que la penetració bancària és «molt baixa» i per tant hi ha «un creixement potencial addicional».«És un banc que té uns resultats molt forts i una presència molt forta», ha continuat. En aquest sentit ha indicat que ha estat capaç de generar un resultat mig anual de 1.200 milions d'euros en els darrers cinc anys.Torres Vila també ressalta com els últims dos anys han estat molt marcats per la pandèmia però que tot i així el banc ha pres decisions estratègiques, com la venda de la filial dels Estats Units que ha reportat un liquiditat extra per afrontar altres operacions; la recompra d'accions o fixar-se com a objectiu la mobilització de fins a 200.000 milions d'euros en finançament sostenible. De cara a l'accionista, segons el president del BBVA, s'ha traduït en una revalorització de les participacions del 37% des del 2019, per sobre la mitjana europea, del 30%, i en contrast amb el descens del conjunt de la banca espanyola del 6%. «Tenim objectius molt ambiciosos», ha apuntat.Per exemple, la citat un «creixement sostenible que generi valor a llarg termini» per als accionistes i que es puguin fer «distribucions addicionals per, en qualsevol cas, estar dins del rang objectiu d'entre l'11,5% i el 12% de ràtio de capital l'any 2024».D'altra banda, el president del BBVA ha reivindicat el lideratge del banc en la digitalització i la innovació, sobretot després de la pandèmia, i la sostenibilitat i la descarbonització. En aquest sentit, ha recordat que el BBVA va adoptar el compromís de mobilitzar 200.000 milions d'euros en finançament sostenible al 2025.