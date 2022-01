Descobreixen qui va delatar on s'amagava Ana Frank

Una investigació actual desvetlla qui va trair la jove, que s'estava a la 'Casa del darrere' que va descriure en el seu famós llibre

Un destacat notari jueu d'Amsterdam, Arnold van den Bergh, hauria revelat la direcció de l'Annex Secret, l'extensió posterior de l'edifici on s'amagava Ana Frank i la seva família a la capital neerlandesa, en el que hauria estat un tracte amb els nazis a canvi de garantir la seguretat de la seva pròpia família.Un equip d'investigadors internacionals, entre ells l'agent jubilat del FBI Vince Pankoke ha fet perquisicions des de fa sis anys en un intent de resoldre el cas obert més antic de la història: qui va trair a Ana Frank el 1944 revelant a la Gestapo la direcció del seu refugi a Amsterdam.En uns resultats publicats aquest dilluns, 77 anys després de l'ocorregut, els investigadors van concloure que el notari hauria traït a la família Frank «en defensa pròpia», una teoria que almenys el propi pare de la jove, Otto Frank, va assumir com a vàlida però no va voler fer pública per temors a l'antisemitisme en la postguerra, segons aquest equip.La recerca encara no ha estat revisada per experts independents.Van revisar nombroses dades, registres perduts i informació de testimonis morts, i «com que no hi ha proves d'ADN o imatges de vídeo en un cas tan antic, sempre caldrà confiar en l'evidència circumstancial», però aquesta «teoria té una probabilitat d'almenys el 85%», va defensar Pankoke a la televisió pública de Països Baixos.La teoria es basa en la còpia d'una nota anònima que va ser lliurada a Otto Frank després de la Segona Guerra Mundial, i que els investigadors van localitzar entre els arxius d'un oficial de Policia.El Consell Jueu havia elaborat llistes de direccions d'amagatalls amb la intenció de demostrar als alemanys que estava cooperant, i com a membre d'aquest organisme, Van den Bergh podia haver obtingut aquest arxiu de direccions que després va utilitzar per a intentar protegir la seva família.Com a membre d'aquest prominent Consell, Van den Bergh sembla haver fet tot el possible fins a aconseguir un indult temporal de la deportació.L'adreça va arribar a les mans d'un oficial alemany de les SS, que va encarregar a la seva gent acudir el 4 d'agost de 1944 a arrestar a la família d'Ana Frank, però els investigadors admeten que falten encara proves concloents sobre com el notari va filtrar l'adreça i qui va escriure la nota anònima que va convèncer a Otto Frank sobre aquesta teoria.Es va utilitzar intel·ligència artificial per a buscar informació entre 66 gigaoctets d'informació, en cerca, per exemple, de connexions entre les batudes en altres amagatalls, eliminant la teoria que el descobriment fos coincidència, i per a traçar un mapa dels residents de l'Annex Secret o La Casa de darrere, que la jove Ana Frank va descriure en el seu famós diari.