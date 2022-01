Catalunya torna a superar la barrera dels 1.000 trasplantaments durant el 2021

Actualitzada 17/01/2022 a les 12:47

A Catalunya, el 2021 es van fer 1.063 trasplantaments, un 6,4% més que el 2020, any totalment marcat per l'esclat de la pandèmia i en què se'n van realitzar 999. El 2019 havia estat de màxims, amb 1.296. Són dades que han presentat el Departament de Salut i l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i els seus responsables han destacat que s'hagi superat la barrera dels 1.000 tot i la covid; un «èxit» del sistema, que inclou els professionals, els donants i les famílies.Amb tot, el percentatge de negatives de familiars a la donació és el més alt de les últimes dècades (23,6%) i ho atribueixen en part a la dificultat de comunicació als hospitals enmig de la pandèmia en uns moments tan complicats com la mort d'una persona estimada.