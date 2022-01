Trilla creu que la població més vulnerable probablement s'haurà de vacunar contra la covid cada any

D'altra banda, Trilla ha dit que «de moment, seguim en plena pandèmia», i no en una situació normalitzada, o «d'endèmia», en què la covid-19 es pugui considerar com una grip o un refredat. Segons ell, de fet, parlar d'endèmia al final de la sisena onada seria «precipitat».«Creiem que acabarem en endèmia, però no sabem quan, estem en fase epidèmica clarament», ha reiterat.Trilla ha defensat que la tercera dosi per a la població general és recomanable tenint en compte els nivells actuals de contagi, ja que pot ajudar a «reforçar els anticossos», com «un nou entrenament». Amb tot, ha admès que és probable que no calguin més dosis per la població general i que en un altre escenari potser no s'hauria plantejat aquesta tercera injecció.