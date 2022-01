Tres eines per a evitar contagiar-se amb òmicron

El doctor Carballo mostra la seva preocupació per un fet que ha observat a l'hospital a través de les xarxes socials

Actualitzada 16/01/2022 a les 20:04

¿Saben ustedes lo que OMICRON no puede evadir?:



-Mascarillas (FFP2)

-filtración (filtros HEPA) y

-ventilación (medidores CO2,ventilación cruzada, exteriores..)



Cuanto antes lo tengamos claro, antes nos prepararemos para lo que venga. — Cesar Carballo (@ccarballo50) January 10, 2022

El doctor César Carballo s'ha convertit en un dels grans referents televisius durant la pandèmia. Les seves aparicions en televisió, en les quals llança dades i opinions, són molt freqüents.Carballo és també molt actiu a les xarxes socials, on explica també la seva visió sobre la pandèmia. Fa uns dies el doctor de l'hospital Ramón y Cajal de Madrid va donar tres consells per a evitar el contagi de òmicron després de les festes nadalenques.«Saben vostès el que òmicron no pot evadir?: Màscares (FFP2), filtració (filtres HEPA) i ventilació (mesuradors CO2, ventilació creuada, exteriors) Com més aviat millor ho tinguem clar, abans ens prepararem per al que vingui», va escriure al seu compte de Twitter.Dies abans, Carballo va mostrar la seva preocupació per alguna cosa que havia vingut observant des del seu lloc de treball a l'hospital. «Tercer pacient Covid positiu al qual, després de donar-li l'alta i preguntar-li com se'n anirà a casa, em diu: 'Tranquil doctor, m'agafo un taxi», va dir.«Així que de tranquil res», va dir a continuació el metge d'urgències, que ha llançat un avís «a tots els taxistes i conductors d'autobús»: «Mascareta FFP2 i ventilar el cotxe després de cada passatger», va exposar.