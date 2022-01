Sanitat redueix a 7 els dies d'espera per a donar sang a positius per covid

La situació epidemiològica està comprometent el subministrament de components sanguinis

Actualitzada 16/01/2022 a les 13:52

El Comitè Científic de Seguretat Transfusional del Ministeri de Sanitat ha decidit reduir de 14 a 7 els dies que han de transcórrer perquè una persona que hagi donat positiu en covid-19 i sigui asimptomàtic pugui donar sang.Segons aquest comitè, la situació epidemiològica, que està comprometent el subministrament de components sanguinis, la no vinculació de la transmissió del SARS-CoV-2 amb la transfusió i la necessitat d'harmonitzar els criteris de gestió establerts per les autoritats sanitàries, exigeixen adequar els criteris de selecció de donants contemplats fins ara.Així, assenyala que per a donants confirmats com a positius i que siguin asimptomàtics, l'exclusió podrà reduir-se a 7 dies, encara que en el cas d'aquells que haguessin presentat simptomatologia, cada Centre de Transfusió valorarà reduir l'exclusió a 7 dies en el cas que la mateixa sigui considerada com a lleu.A més, se sol·licitarà al donant que si en les 48 hores posteriors a la donació obtingués un diagnòstic confirmat de malaltia per COVID-19 el comuniqui al centre d'extracció.El nadal i els milers de contagis per la variant òmicron de la covid han reduït les reserves sanguínies fins a nivells alarmants en moltes comunitats, que han llançat crides urgents a la població perquè acudeixi a donar i eviti que la sanitat es paralitzi en haver de suspendre intervencions, urgències o trasplantaments.