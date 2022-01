L'immunòleg Alfredo Corell dona un important avís sobre quan haurien de vacunar-se els contagiats amb Ómicron

Corell defensa que no és pràctic vacunar-se just després de superar aquesta variant

Actualitzada 16/01/2022 a les 18:42

El inmunólogo Alfredo Corell, sobre las reinfecciones: "El organismo tiene que fabricar nuevos anticuerpos porque los otros no nos sirven" #AR12E https://t.co/LZulspVu31 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 12, 2022

Alfredo Corell Almuzara és un immunòleg, catedràtic d'universitat i divulgador científic espanyol, membre de la Societat Espanyola d'Immunologia, que va ser nomenat Millor Docent Universitari d'Espanya el 2018 en els II Premis Educa Abanca.El doctor Corell va intervenir aquesta setmana a El programa d'Ana Rosa de Telecinco, on va donar algunes claus sobre l'actualitat de la pandèmia de coronavirus a Espanya, en concret sobre quan han de vacunar-se les persones que acaben de passar la malaltia amb la variant òmicron.«Les persones que estan passant el virus han d'esperar molt de temps, això que diuen d'esperar un mes per a posar-se la dosi és absurd des del punt de vista científic. Tenen defenses naturals per a una llarga temporada», va dir.El doctor Corell ja va advertir per Nadal que la variant òmicron del coronavirus podria ser tan transmissible com el xarampió, la malaltia més contagiosa que coneixem.Segons Corell, aquest nova variant «s'allotja a la zona alta de les vies respiratòries, no als pulmons, la qual cosa fa que la seva capacitat de mal sigui menor», alguna cosa que ha ocorregut amb altres virus respiratoris, que «es transmeten millor, però són menys nocius».