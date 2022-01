Fonts del cos de la policia apunten que no es tracta del responsable dels trets, que va provocar dos ferits

Actualitzada 16/01/2022 a les 12:58

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un home per la seva presumpta relació amb la recerca de l'autor d'un tiroteig amb arma de foc on dues persones van resultar ferides aquest dissabte al barri de Sant Martí de Barcelona. Els agents del cos de la policia tenen oberta una operació de recerca, després de no trobar ningú al pis on dissabte creien que s'havia atrinxerat el presumpte autor dels trets. Segons apunten fonts de la policia catalana, el detingut no és, a priori, el responsable dels trets, però està presumptament relacionat amb l'incident.