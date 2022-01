El Tribunal Federal australià desestima el recurs de Djokovic que serà deportat

El jugador s'ha mostrat «profundament decebut» per la decisió del tribunal, presa per unanimitat, que li impedeix defensar el títol de l' Open d'Austràlia

Actualitzada 16/01/2022 a les 13:11

El tenista serbi Novak Djokovic ha perdut aquest diumenge en un tribunal australià el recurs contra la decisió del Govern de revocar per segona vegada el seu visat pel que serà deportat i no podrà defensar el seu títol en l'Open d'Austràlia.

La decisió va ser presa de manera unànime pels tres jutges del Tribunal Federal, que ha abordat avui en una vista virtual el recurs presentat per la defensa de Djokovic, que va ser reclòs dissabte en un hotel de Melbourne.

La decisió suposa que el visat del tenista serbi de 34 anys ha quedat cancel·lat i haurà de ser deportat per la qual cosa no podrà jugar l'Open d'Austràlia que comença aquest dilluns.

Segons la llei, Djokovic s'enfronta a més a una prohibició de tornar al país durant tres anys, tret de certes excepcions, que poden incloure «circumstàncies imperioses que afecten els interessos d'Austràlia».

El ministre d'Immigració, Alex Hawke, es va valer divendres dels seus poders especials per cancel·lar el visat del serbi per motius sanitaris i del manteniment de l'ordre, ja que si se li permet quedar-se al país pot avivar el sentiment de les persones que s'oposen a vacunar-se contra la covid-19.

Djokovic va viatjar el 5 de gener a Melbourne amb una exempció mèdica per no estar vacunat, en haver estat encomanat de la covid-19 recentment, encara que a la seva arribada les autoritats d'Immigració li van cancel·lar el visat i el van detenir fins el seu alliberament dilluns passat per una ordre judicial en considerar que no va ser tractat amb «equitat».

El tenista va ser detingut de nou aquest dissabte després de la nova cancel·lació del seu visat i es troba aïllat a l'hotel Park de Melbourne.