El president d'Iberdrola declara com a imputat pel cas Villarejo

El president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, acudirà aquest dimarts personalment a declarar com imputat pels encàrrecs de l'elèctrica a l'empresa Cenyt, vinculada a l'excomissari José Villarejo, després que el jutge rebutgés la seva sol·licitud de fer-ho per videoconferència.Un dia abans, el dilluns 17, compareixeran també com imputats el director general de negocis de la companyia, Francisco Martínez Córcoles, i l'excap del Gabinet de Presidència Rafael Orbegozo; el dimarts acudirà també el que fora president d'Iberdrola España Fernando Becker.El juny passat, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6, Manuel García Castelló, va imputar a tots en aquesta causa, que data de finals de 2019, després que es publiqués que la multinacional espanyola hauria contractat a Villarejo per a, entre altres coses, infiltrar-se en plataformes contràries als seus interessos o investigar a un accionista crític amb la seva gestió.En aquell acte, el magistrat apreciava indicis que va haver-hi «voluntat» per part de la companyia d'ocultar els treballs encarregats a Cenyt, com mostraria que les factures van ser emeses per una altra societat diferent.En total, advertia el jutge, entre 2004 i 2012 figuren com rebudes i abonades quinze factures sense comanda emeses per l'empresa de l'excomissari Villarejo, per un import d'1.047.324 euros. Entre els serveis sol·licitats es troba l'anomenat «projecte Posy», centrat en investigar al president d'ACS i del Reial Madrid, Florentino Pérez, «a fi de conèixer qualsevol circumstància que, arribat el cas, pogués ser utilitzada en un escenari de conflicte amb Iberdrola».De fet, entre la documentació intervinguda es trobaven les dades del cens de Pérez i de la seva família; per a llavors, any 2009, Sánchez Galán «ocupava ja el càrrec de president».Un altre dels projectes encarregats a través del llavors cap de seguretat de l'elèctrica, Antonio Asenjo, va ser el denominat «Black Board» o «B-B», desenvolupat en 2004 i 2005 i que, segons l'informe de Cenyt, «tenia per objecte conèixer informació de naturalesa sensible» sobre el llavors president d'Endesa, Manuel Pizarro.En aquells anys, Sánchez Galán ocupava el lloc de vicepresident i conseller delegat de la companyia, en tant que Becker, històric del grup, era director de recursos humans i serveis, i Martínez Córcoles, director de generació.Al costat dels alts directius d'aquesta època, el jutge també va imputar a Iberdrola Renovables com a persona jurídica, en detectar un possible delicte de suborn en la presumpta contractació de Villarejo per a dur a terme una recerca a la societat suïssa Eòlica Dobrogea.La filial de l'elèctrica s'havia aliat amb ella per a escometre una sèrie de projectes a Romania; no obstant això, en aquest procés van sorgir diferents conflictes que van ser resolts de manera favorable per a la companyia espanyola en un procediment arbitral.