El director general dels Mossos el 2017 creu que l'Estat «no ha tancat bé» els atemptats del 17-A

Pere Soler considera que l'estat espanyol no aborda el tema amb «profunditat» com sí va fer amb l'11-M

Actualitzada 16/01/2022 a les 12:05

L'exdirector general dels Mossos Pere Soler considera que l'Estat «no ha tancat bé» la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll. En una entrevista a 'FAQS', ha assenyalat que el Congrés no ha volgut fer una comissió d'investigació dels atemptats a Catalunya i que els representants de l'Estat no van anar a la que es va obrir al Parlament.«No es vol abordar aquest tema amb profunditat. I no s'obre una investigació al Congrés, com es va fer amb l'11-M. Això fa que quan Villarejo fa aquestes declaracions tinguin una certa credibilitat perquè el tema no està tancat per bona part de la societat catalana», ha afirmat.