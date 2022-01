Casado critica Sánchez per acusar-lo de negacionista: «És surrealista»

El líder del PP recorda al president espanyol les ofertes per un pacte educatiu, les pensions o una llei de pandèmies

El president del PP, Pablo Casado, ha criticat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per acusar-lo de practicar una oposició negacionista. «Això ens ho diu Sánchez, el del 'no és no'. El que negava la pandèmia i la crisi econòmica, el que deia que no pactaria amb Podem i tampoc amb Bildu i el que desmentia un indult als independentistes. Això sí que és genial i surrealista», ha carregat Casado aquest diumenge en la cloenda del 14è Congrés del PP de Castella i Lleó. El líder del PP ha defensat que els popular són el partit del 'sí' i ha posat sobre la taula les ofertes al PSOE per un pacte educatiu, per la immigració, per les pensions, per la llei de pandèmies o per la reconstrucció dels fons europeus.