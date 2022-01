Àustria promou la vacunació obligatòria dels majors de 18 anys a partir de principis de febrer

En la primera fase, les autoritats escriuran cada família per informar de la norma i instar-los a vacunar-se.A partir de mitjan març, en la segona fase, la policia podrà començar a demanar a la població si té la vacuna posada, i fins i tot establir multes de 600 euros si no poden presentar per escrit prova de vacunació.Finalment, en l'última fase, s'enviaran avisos amb cites per vacunar als últims ciutadans que no tinguin el vaccí. Els que incompleixin, podrien ser multats amb fins a 3.600 euros. La data d'inici d'aquesta última fase depèn del que estableixi l'executiu federal austríac.Tot i l'obligació de vacunar-se, el sistema preveu excepcions per a les embarassades, els menors de 18 anys, les persones que no es poden vacunar per motius mèdics acreditats i els ciutadans que faci 180 dies que van ser positius.