Un estudi assenyala al virus de la mononucleosi com la principal causa de l'esclerosi múltiple

El virus, «una causa i no una conseqüència» de l'esclerosi múltiple

És un dels grans enigmes que la medicina encara no ha aconseguit desentranyar. El primer cas probable d'esclerosi múltiple el va descriure en el segle XII sant Torlak, patró d'Islàndia, però va caldre esperar fins al XIX perquè el neuròleg francès Jean-Martin Charcot ho catalogués com una patologia diferent a les existents. En tot aquest temps, l'origen d'aquesta afecció ha estat un misteri, la resolució del qual sembla ara una mica més pròxima després que un macroestudi de la Universitat de Hardvard hagi assenyalat al virus de la malaltia del petó com la causa principal.Gairebé tres milions de persones en el món pateixen esclerosi múltiple, una malaltia potencialment incapacitant que es diagnostica entre els 20 i els 40 anys i que es produeix quan el sistema immune ataca per error el material que envolta i protegeix les cèl·lules nervioses (mielina) del cervell i la medul·la espinal. En general, la malaltia és lleu, però algunes persones perden la capacitat d'escriure, caminar o fins i tot parlar.A resoldre la incògnita sobre el detonant d'aquesta patologia ha contribuït un estudi de la Universitat de Hardvard publicat en la revista Science, que ha analitzat mostres de sang de deu milions de militars estatunidencs al llarg de 20 anys, entre 1993 i 2013. El resultat: haver-se infectat amb el virus d'Epstein-Barr (causant de la mononucleosis o malaltia del petó) multiplica per 32 les probabilitats de sofrir esclerosi múltiple.Fa temps que els investigadors sospitaven que el virus d'Epstein-Barr jugava un paper rellevant en l'esclerosi múltiple, que pateixen 36 de cada 100.000 persones. No obstant això, era molt difícil de provar, ja que més del 90% dels adults s'infecten amb ell, però només una petita part desenvolupa la malaltia desmielinitzant i no és possible demostrar directament la causalitat.En l'estudi estatunidenc, 955 reclutes dels més de deu milions analitzats van ser diagnosticats d'esclerosi múltiple durant el seu servei militar i de 801 es conservaven les mostres necessàries per a realitzar els estudis pertinents. De tots ells, 800 havien estat en contacte amb el virus d'Epstein-Barr.Per a posar a prova la seva hipòtesi, els investigadors de la Universitat de Hardvard van comparar les mostres d'aquests 801 reclutes amb les de 1.566 militars que mai van desenvolupar esclerosi múltiple. Així van trobar que la infecció pel virus d'Epstein-Barr dispara el risc de desenvolupar la patologia autoimmune.«Aquests resultats no poden explicar-se per cap factor de risc conegut», afirmen els autors. Les troballes suggereixen que la infecció per aquest virus és «una causa i no una conseqüència de l'esclerosi múltiple», assegura l'epidemiòleg Alberto Ascherio, cap de l'equip de Hardvard, a la revista Science.Per part seva, dos experts independents de la Universitat de Stanford, els doctors William H. Robinson i Lawrence Steinman, consideren que el virus sembla ser «el desencadenant inicial», però que han de concórrer altres factors, que com a gens que puguin fer a les persones més vulnerables.A més, els autors assenyalen que un dels tractaments més eficaços per a l'esclerosi múltiple són els anticossos monoclonals anti-CD20 i que dirigir-se directament al virus d'Epstein-Barr podria tenir grans avantatges en comparació amb fàrmacs utilitzats fins ara per a combatre la malaltia, que han d'administrar-se per infusió intravenosa i poden augmentar el risc d'infeccions.