Quan comença a decaure l'efectivitat de la dosi de reforç contra Òmicron?

La utilitat de la dosi de reforç podria estar en l'aler, després d'unes dades publicades al Regne Unit

Actualitzada 15/01/2022 a les 18:51

Els països segueixen en la seva lluita contra el coronavirus amb el principal arma que posseeixen: la vacuna. L'escenari actual és el de les dosis de reforç, però la seva utilitat podria estar en l'aler, després d'unes dades publicades al Regne Unit.Tal com recull Redacción Mèdica, un informe de l'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit, amb dades recaptades a Anglaterra, revela que es produeix disminució de l'eficàcia de la vacuna d'entre el 15 i el 25% passades deu setmanes des de la tercera dosi.Aquesta caiguda es produeix també després de la segona dosi. Aquesta pèrdua d'anticossos és encara més ràpida en casos relacionats amb la variant Òmicron que en els casos d'infecció amb la variant delta.La part bona és que en el cas de la variant sud-africana, els símptomes són més lleus, per la qual cosa no s'han diagnosticat «suficients casos greus fins al moment», diu l'informe.Encara així, els autors de l'informe adverteixen que els menors ingressos i la menor difusió de la variant entre persones majors fa que l'anàlisi encara sigui preliminar, encara que hi haurà actualitzacions.