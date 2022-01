Només el 6,7% de la població a Espanya, 3,2 milions, no s'ha vacunat

En un mes ha baixat de gairebé 3,6 milions a 3,2 milions el nombre de ciutadans no vacunats contra la covid-19

Actualitzada 15/01/2022 a les 13:00

Al voltant de 3,2 milions de ciutadans, el 6,7% de la població total d'Espanya, no ha rebut encara cap dosi de les vacunes contra el coronavirus, per la qual cosa la bossa d'indecisos davant la vacunació s'ha anat reduint lleument en l'últim mes davant l'avanç de òmicron.Les dades de vacunació del Ministeri de Sanitat posen de manifest que, a més, hi ha al voltant de 828.000 ciutadans que segueixen encara amb la seva primera punxada i estima que el percentatge total de pautes incompletes és del 5,2% dels vacunats.El 80,5% de la població total a Espanya ha completat el procés de la doble dosi, en total 38.144.506 habitants.L'avanç de òmicron ha arrossegat a l'últim mes a més de 386.000 ciutadans a iniciar el procés de vacunació amb la doble dosi, una bossa d'indecisos que a penes variava -gairebé 3,6 milions de persones-, però que ha anat baixant a poc a poc al llarg d'aquestes setmanes.Des del 15 de desembre, ja amb l'escenari d'expansió de òmicron, quan va començar la campanya de vacunació infantil, que ha discorregut a cavall entre les terceres dosis i la de la doble dosi per als indecisos, s'han inoculat més de 4,5 milions d'antídots contra el coronavirus.D'aquest total, una mica més d'1,3 milions han estat dosis pediàtriques, per la qual cosa el 40% dels nens entre 5 i 11 anys compten ja amb la primera punxada de protecció contra el Sars-Cov-2 i les seves variants.La segona dosi es rep a les 8 setmanes, per la qual cosa serà a mitjan febrer quan Espanya comenci a tenir als primers nens en aquest rang d'edat amb la pauta completada, encara que el pic de reforç immunològic que atorga la segona dosi es fa efectiu a partir dels 14 dies.Altres 2,6 milions de sèrums contra el coronavirus s'han destinat a cobrir als col·lectius que requereixen la dosi de reforç o addicional, és a dir, en aquest moment els majors de 40 anys. Sanitat va obrir aquesta setmana la vacunació, amb l'aval de l'Agència Europea del Medicament (EMA), una tercera dosi en la franja de 19 a 39 anys.Per franges d'edat, el 90% dels majors de 70 compta amb la dosi de reforç, així com el 84% dels sexagenaris.Però aquest percentatge de redueix en la franja de 50 a 59 anys a poc més del 53% i al 28% de 40 a 49, ja que tots dos grups es van sumar més tard, després d'estimar-ho el Ministeri de Sanitat, a la campanya de les terceres dosis.La resta de les dosis punxades des del 15 de desembre s'han destinat a cobrir a la població que no s'havia sumat a la vacunació fins llavors, és a dir, a primeres punxades i a completar la pauta, de manera que en un mes ha baixat de 3,5 milions a 3,2 milions els ciutadans indecisos que han decidit rebre una primera dosi.