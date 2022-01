La Conferència Episcopal diu que investigarà els abusos a les diòcesis i descarta una comissió independent

«Hem establert comissions a cada diòcesis per recollir denúncies, acompanyar les persones que se senten ferides i evitar que aquestes coses puguin tornar a passar», ha afirmat Omella.«És molt més humà i proper que cada diòcesi tingui el seu organisme, i això li ha semblat bé a la Santa Seu, perquè l'important és treballar pel bé de les víctimes», ha afegit.«Portugal, França, Alemanya fan el que creuen convenient i nosaltres, en contacte amb la Santa Seu, també, i ens han dit que endavant», ha reiterat Omella, respecte a la diferència entre països sobre el tipus d'investigació dels abusos.El cardenal ha afirmat que «tan de bo altres institucions facin aquest camí» per evitar el «llast o mal» que suposen els abusos, i que ha dit que afecten «tants àmbits de la societat».Omella ha evitat fer autocrítica i valorar perquè les víctimes van acudir a 'El País' i no a la pròpia Església per denunciar els abusos, i ha reiterat que calen «dades» sobre els casos. «El tracte humà sempre és més fàcil que l'anonimat», ha afegit.D'altra banda, el cardenal de València, Antonio Cañizares, ha criticat l'actitud del diari 'El País' i ha demanat «prudència als mitjans de comunicació, que no la tenen». «No és prudent denunciar sense donar dades», ha afirmat.