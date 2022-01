Autònoms PIMEC lamenta que la nova proposta de cotitzacions

Segons la patronal «dificulta el creixement, la viabilitat i la competitivitat» al col·lectiu de treballadors per compte propi

Actualitzada 15/01/2022 a les 10:35

Autònoms PIMEC ha avisat que la nova proposta de sistema de cotitzacions d'autònoms presentada pel govern espanyol «dificulta el creixement, la viabilitat i la competitivitat» dels treballadors per compte propi. En un comunicat, la presidenta de l'entitat, Elisabet Bach, lamenta que «es torna a demanar un esforç més al col·lectiu en ple context de crisi per la pandèmia, deixant-lo de nou en una situació de vulnerabilitat». Segons Bach, la proposta del ministeri de José Luis Escrivá suposa «un gran canvi» i requeriria un llarg temps d'adaptació. A més, avisa que hi ha «confusió» sobre les prestacions associades al nou sistema, les cobertures i les condicions per accedir-hi.