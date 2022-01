Un estudi suggereix que la covid comporta més riscos al final de l'embaràs

Els parts prematurs o les morts prematures són més freqüents entre les dones que emmalalteixen 28 dies, o menys, abans de la data del part

Actualitzada 13/01/2022 a les 21:54

La dones que es contagien de covid-19 cap al final de l'embaràs són més vulnerables a complicacions relacionades amb el part, segons un estudi, el qual destaca que la majoria es donen entre les no vacunades.Una investigació que publica avui Nature Medicine va analitzar les dades de totes les dones embarassades a Escòcia, entre elles més de 87.000 que ho van estar entre l'inici de la vacunació, al desembre de 2020, i l'octubre passat.L'equip encapçalat per la Universitat d'Edimburg assenyala que les dones amb covid-19 cap al final de l'embaràs tenen més probabilitats de patir complicacions, enfront de les que emmalalteixen en les primeres fases de la gestació o no l'han passat.Els parts prematurs i els naixements de nadons morts o que moren poc després de néixer són més freqüents entre les dones que emmalalteixen 28 dies, o menys, abans de la data del part.La «majoria de les complicacions», que també inclouen ingressos en vigilància intensiva relacionada amb la covid, es van produir en dones no vacunades, d'acord amb l'estudi.Els experts van indicar que no és possible dir si la covid-19 va contribuir directament a les morts o als naixements prematurs, ja que no van tenir accés a les històries clíniques detallades de cada dona.L'autora principal de la investigació, Sarah Stock, de la Universitat d'Edimburg, va indicar en una roda de premsa virtual que, des de l'inici del programa de vacunació, el 77% de casos de covid-19 en embarassades va correspondre a no vacunades i les hospitalitzacions i ingressos a l'UCI van ser «substancialment més comunes» en aquest grup.Per contra, va destacar que només el 3% dels ingressos hospitalaris i l'1% en les unitats de vigilància intensiva van ser de dones totalment vacunades.Al voltant del 12% dels casos de covid-19 es va produir en embarassades que només havien rebut una dosi de la vacuna o a les quals se'ls va diagnosticar la malaltia menys de catorze dies després de la segona.El missatge clau és que «la vacunació és la forma més segura i efectiva que tenen les mares de protegir-se elles mateixes i als seus nadons de la infecció», va manifestar Aziz Sheikh, també autor de l'estudi.L'equip va analitzar les dades sobre morts perinatals ampliades, és a dir, la defunció d'un bebè al ventre matern després de les 24 setmanes d'embaràs o en els primers 28 dies després del naixement.Aquesta taxa de mortalitat entre els nadons nascuts en els 28 dies següents al desenvolupament de la covid-19 per les seves mares va ser de 23 per cada 1.000 naixements.Totes les defuncions de nadons van correspondre a dones que no estaven vacunades en el moment de la infecció, diu l'estudi.A més, al voltant del 17% dels nadons nascuts en els 28 dies següents a la infecció ho va fer prematurament, més de tres setmanes abans de la data prevista.Un 32% de les dones embarassades que van donar a llum a Escòcia l'octubre passat estaven completament vacunades (havien transcorregut més de catorze dies des de la segona dosi), en comparació amb el 77% de la població femenina general d'entre 18 i 44 anys.Estoc va agregar que les dades d'aquesta investigació «se sumen a l'evidència que la vacunació en l'embaràs no augmenta el risc de complicacions en l'embaràs, però la covid-19 sí que ho fa».