Salut obre les cites per a la tercera dosi de la vacuna per a les persones d'entre 30 i 39 anys

Actualitzada 14/01/2022 a les 11:27

Si tens 30 anys o més, ja pots vacunar-te amb la dosi de record.



Demana dia i hora a https://t.co/dc3xFWjIgv.



❗️ Cal esperar 5 mesos de l'última dosi per fer-ho.



✅ En aquest moment d'alta transmissibilitat del virus, aquesta dosi ajuda a augmentar la teva immunitat. pic.twitter.com/aAMFEL3C1Z — Salut (@salutcat) January 14, 2022

El Departament de Salut ha obert aquest divendres el calendari de cites per a la dosi de reforç de la vacuna contra la covid de les persones d'entre 30 i 39 anys. Salut ho ha anunciat després que la Comissió de Salut Pública aprovés aquest mateix dijous la vacunació amb la tercera dosi de les persones d'entre 18 i 39 anys.Catalunya havia fet justament aquesta petició a l'Estat i, un cop atesa, el Departament ha decidit començar per la franja de 30-39. El temps necessari per rebre la dosi de reforç des de l'anterior dosi s'ha reduït de sis a cinc mesos, com també s'havia reclamat des de Salut.Així, les persones de 30 a 39 anys ja poden demanar cita a vacunacovidsalut.cat . Tot i això, Salut ha recordat que els grups prioritaris per rebre aquesta dosi de record són les persones de 4 anys o més, així com els vacunats de qualsevol edat amb AstraZeneca o Janssen.En aquest sentit, Salut ha informat que el temps que cal esperar per rebre la tercera dosi es rebaixa de sis a cinc mesos per als que van rebre Pfizer o Moderna. En canvi, per als vacunats amb Janssen o AstraZeneca els termini es manté en tres mesos.