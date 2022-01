Quins són els efectes secundaris més comuns de la dosi de reforç de les vacunes de la covid?

La Comissió de Salut Pública ha acordat aquest dijous ampliar als majors de 18 anys l'administració de la dosi de reforç de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer i Moderna. Just aquest divendres, el Departament de Salut de Catalunya ja permet demanar cita per posar-se la tercera vacuna a les persones d'entre 30 i 39 anys.Cal tenir en compte que l'interval entre dosis de la vacuna contra la covid-19 s'ha reduït de sis a cinc mesos i que en cas d'haver patit el coronavirus cal esperar quatre setmanes per posar-se la següent dosi.

Però quins són els efectes secundaris més freqüents?

El Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'Ús Humà (SEFV-H) coordinat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) és l'encarregat de valorar de manera continuada les possibles sospites de reaccions adverses notificades al nostre país, incloent-hi les reaccions de les vacunes.



La tercera dosi de reforç de la vacuna contra la covid que s'innocula pot ser de Moderna o de Pfizer. Però quins són els seus possibles efectes secundaris?



En el cas de la vacuna de Pfizer, els més comuns són febre i mal de cap, seguit de trastorns del sistema nerviós i del sistema múscul-esquelètic. Entre ells hi ha: dolor o inflamació al lloc de la injecció; sensació de cansament; miàlgies (dolor muscular) i artràlgies (dolor articulacions); calfreds; malestar i nàusees.



Respecte a la vacuna desenvolupada per Moderna, les reaccions adverses més habituals solen ser febre i dolor al lloc de la injecció. Però també s'han notificat mal de cap, miàlgia, malestar, calfreds, fatiga, nàusees, artràlgia, diarrea i erupcions cutànies.