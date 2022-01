Policies italians es queixen per haver d'utilitzar mascaretes roses

Reclamen que les canviïn per altres més «coherents» amb els uniformes

Actualitzada 14/01/2022 a les 16:40

Un sindicat de la Policia italiana ha presentat una queixa després que en nombroses comissaries del país s'hagin rebut mascaretes roses per als agents i ha demanat que siguin canviades per altres de colors «més coherents» i sobris, com el negre o el blanc.El secretari del Sindicat Autònom de Policia (SAP), Stefano Paoloni, va escriure una carta al cap del Cos, Lamberto Giannini, per a informar-lo del «inusual subministrament» de mascaretes roses a diferents comissàries de tot el país.En concret assenyala les de Pavia, Varese, Ferrara, Venècia, Como (nord) o Siracusa (sud).El sindicat va demanar en la missiva conèixer les raons per les quals se'ls van enviar mascaretes d'aquest color i va descartar problemes d'aprovisionament.«Ens sembla clar que la importància de les funcions exercides per la Policia imposa a l'Administració cuidar el decòrum dels seus agents evitant enviar-los a desenvolupar la seva activitat amb dispositius de protecció d'un color excèntric per a l'uniforme», va denunciar Paoloni.Per aquesta raó, va demanar a una acció «immediata» per a canviar les màscares roses dels agents per altres d'altres colors, com a blanques, blaves, blava marí o negres, «coherents amb l'uniforme», i evitar les que porten «eventuals decoracions» inoportunes.A més, el sindicat recorda que una circular d'octubre de 2019 havia instat els agents de les forces de l'ordre a evitar «l'ús de peces no conformes per al decòrum de la institució».