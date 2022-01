Mor l'arquitecte Ricardo Bofill als 82 anys

Bofill va estudiar a l'Escola Virtèlia i després a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, d'on va ser expulsat el 1957 per ser membre del PSUC. Va marxar a Suïssa i va continuar estudiant a la Universitat de Ginebra.



El 1963 funda el Taller d'Arquitectura amb un equip multidisciplinar format no només per arquitectes, sinó per altres professionals i artistes, com el crític literari Salvador Clotas, el poeta José Agustín Goytisolo o l'economista Julia Romea. Els seus dos fills, Ricardo Emilio i Pablo, dirigeixen l'oficina des de fa anys. Actualment, hi treballen més de cent professionals de trenta nacionalitats diferents.



Des dels conjunts d'habitatges col·lectius dels primers anys, com els reconeguts Walden 7 i la Muralla Roja, fins a infraestructures com la nova terminal de l'Aeroport del Prat, la Universitat Mohammed VI amb seus a Ben Guerir i Rabat, Ricardo Bofill ha destacat per qüestionar l'arquitectura des de la base.