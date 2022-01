La marató de donants de sang arriba als 6.000 donants en la seva penúltima jornada

Actualitzada 14/01/2022 a les 14:37

La marató de donants de sang ha arribat als 6.000 donants en la seva penúltima jornada. El ritme de donacions és enguany un 10% més baix que l'any passat per l'alta incidència de la covid-19, així com el temps que s'ha d'esperar per poder-ne donar després de ser infectat, que es fixa en 28 dies. La marató acaba aquest dissabte amb una campanya especial a la seu central del Banc de Sang a Barcelona, unes instal·lacions on s'analitzen les donacions, es preparen, es conserven i s'envien als pacients que les necessiten.