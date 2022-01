Identifiquen el virus causant de l'esclerosi múltiple

Segons explica l'Escola de Salut Pública de Harvard en un comunicat, «establir una relació causal entre el virus i la malaltia ha estat difícil perquè l'Epstein-Barr infecta aproximadament el 95% dels adults», mentre que l'esclerosi múltiple és «una malaltia relativament rara» que provoca símptomes uns 10 anys després de la infecció.Per determinar el vincle, els investigadors van realitzar un estudi entre més de 10 milions d'adults joves en servei actiu a l'exèrcit dels Estats Units i van identificar 955 diagnosticats amb esclerosi múltiple durant el seu període de servei.Els resultats indiquen que el risc d'esclerosi múltiple va augmentar 32 vegades després de la infecció pel virus d'Epstein-Barr, però no va canviar després de la infecció amb altres virus. Per això, els investigadors suggereixen que aquest virus seria la causa principal de la malaltia. Ara bé, com una minoria de persones infectades pel virus desenvolupa la malaltia, hi ha d'haver altres factors de risc.