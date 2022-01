Els preus continuaran pujant els pròxims mesos, segons Funcas

La inflació superarà el 5% abans no es produeixi una previsible baixada del preu de l'electricitat i el petroli

Actualitzada 14/01/2022 a les 17:34

Funcas estima que la inflació superarà el 5% durant els primers mesos d'aquest any abans de començar a baixar. Per a finals d'any, al desembre, s'espera una taxa del 0,6%, amb una mitjana de tot l'any del 3,7% davant un 0,4% i un 2,9%, respectivament, de les anteriors previsions. Els càlculs per a aquest 2022 s'han revisat a l'alça com a conseqüència que el resultat de desembre va ser superior al previst. En l'escenari central de previsions, Funcas estima que el petroli baixarà fins als 75 dòlars tot i que recentment ha superat els 80, i que el preu en l'electricitat baixarà a futur en línia amb els preus reflectits en el mercat de futurs.