La CAMFiC alerta que l'afluència «històrica» als CAP contribueix a l'infradiagnòstic d'altres patologies

Actualitzada 14/01/2022 a les 12:43

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) reclama que s'accepti la declaració autoresponsable de les baixes per covid. En concret, ha demanat que les persones autodiagnosticades amb un test d'antígens, es puguin descarregar l'autojustificació i continuar amb el registre per via telemàtica. Els metges de família han assegurat que aquest model s'està aplicant «de facto» actualment, en registrar els tests i considerar veraç la informació telefònica rebuda. La CAMFiC ha insistit que els CAP estan vivint una afluència «històrica», cosa que compromet la qualitat de l'atenció, la seguretat del pacient i contribueix a l'infradiagnòstic de malalties amb impacte en la morbiditat i mortalitat.