Els farmacèutics temen el possible desproveïment de tests a partir del dissabte

El pròxim dissabte entrarà en vigor el nou preu màxim de les proves, 2,94 euros

Actualitzada 13/01/2022 a les 19:50

Els farmacèutics catalans temen un possible desproveïment de test d'antígens durant una setmana o uns deu dies a partir del pròxim dissabte, quan entri en vigor el nou preu màxim d'aquestes proves, 2,94 euros, fixat pel Govern.Així ho ha afirmat, en declaracions a EFE, la vicepresidenta de l'Associació de Farmàcies de Barcelona i també secretària de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Marina Oriol, que ha assegurat que «ha estat molt difícil aconseguir fins ara els tests de distribuïdors decents».Es preveu que l'aprovació del preu màxim de venda al públic en les farmàcies dels tests d'antígens per a detectar la covid-19, fixat en 2,94 euros, es publiqui demà divendres de manera oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) i el dissabte, 15 de gener, entri en vigor a Espanya.«El problema pot venir ara. Si no hi ha distribuïdors que puguin donar un preu baixíssim, es pot produir un desproveïment d'una setmana o deu dies», el temps que pot trigar aquest producte a arribar des de la Xina, on es produeixen els més barats, ha considerat la farmacèutica.«Es veurà a partir del dissabte», ha dit Oriol, que ha assenyalat que si fins ara els tests s'han venut cars, ha estat per la necessitat de subministrament que hi havia i que molts s'han hagut de portar amb avió des de la Xina.El preu màxim de 2,94 euros s'ha decidit tenint en compte el cost que tenen els tests d'antígens en altres països europeus, que està exempt d'IVA i també el marge en el marc comercial de les farmàcies, segons ha explicat avui la ministra de Sanitat, Carolina Darias.