El coronavirus s'emporta 25.000 vides en 680 dies a Catalunya, una mitjana de 36 al dia

Actualitzada 14/01/2022 a les 14:03

Ni les previsions més pessimistes dels epidemiòlegs preveien el 6 de març del 2020, quan es va registrar la primera víctima oficial de còvid a Catalunya, que 680 dies després se superarien els 25.000 morts pel coronavirus SARS-CoV-2, exactament 25.002 a dia d'avui segons les dades oficials de Salut.Més de 25.000 morts oficials, que probablement són més perquè a l'inici de l'epidèmia molts defalliments es van atribuir a la grip, a pneumònies i a altres patologies ja que encara no s'havia detectat que circulava la primera variant alfa d'un virus que ha causat la més pandèmia mundial des de la grip espanyola a principis del segle XX.Aquesta xifra de morts ha arribat després d'una primera onada que va sorprendre tothom, amb un màxim de 417 morts a Catalunya en un sol dia, el 30 de març del 2020, quan es van haver d'improvisar centenars de llits d'UCI -més de 1.500- i molts ancians de residències amb poques esperances de sobreviure van ser descartats de ser sotmesos a tractaments invasius com la intubació.En aquella primera onada, durant més de dues setmanes, hi va haver més de 300 morts diaris per la covid a Catalunya: l'equivalent als passatgers de dos avions que s'estavellessin cada dia.Algú podria dir que 25.000 morts representen només un 0,33 % dels 7,5 milions de catalans, però des de la Guerra Civil no hi ha hagut a Catalunya una mortaldat tan gran, que fins i tot ha fet disminuir per primera vegada en dècades esperança de vida i decréixer el nombre de més grans de 80 anys.Encara que la variant òmicron, causant de l'explosiva sisena onada de la pandèmia, origina una infecció més lleu, en els darrers set dies s'han registrat 189 morts per cóvid ​​a Catalunya i hi ha més de 500 persones a les UCI, un 20 % de les quines podrien no superar la gravetat de la malaltia. No són xifres fútils.La vacunació ha fet que, malgrat que aquesta sisena onada ha batut tots els rècords de contagis, amb més de 177.000 a l'última setmana i més de 25.000 diaris de mitjana confirmats per test d'antígens o PCR a Catalunya, la mortaldat ha estat proporcionalment molt menor que a les anteriors onades.Una persona de 70 anys sense vacunar que va ingressar el dia de Nadal a l'UCI de l'Hospital Clínic i que ha superat el risc de morir gràcies als professionals sanitaris va reconèixer ahir mateix que havia comès un error en no vacunar-se, penedit per l'«horror» que ha viscut aquests dies després de ser intubat.El comptador oficial de morts per covid a Catalunya, la freda xifra que cada matí actualitza el Departament de Salut, continuarà augmentant, probablement de manera més lenta els propers dies, però no deixa d'amagar el patiment de moltes famílies, més encara de les que a la primera onada no van poder acomiadar-se presencialment dels seus éssers estimats.Només les persones que han passat per una covid greu saben el patiment d'una malaltia que en molts casos deixa seqüeles, com la pandèmia, que a més dels freds números de víctimes mortals, també deixarà cicatrius en forma de més situacions de pobresa extrema, de més problemes de salut mental, de cansament suprem entre els professionals sociosanitaris i d'una enorme llista d'espera a la sanitat pública.