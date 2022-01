El 2021 es va tancar amb un IPC del 6,5%, la taxa més alta a Espanya en 30 anys

La pujada de preus va tenir en l'electricitat i l'alimentació els seus factors determinants

Actualitzada 14/01/2022 a les 14:54

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha rebaixat en dues dècimes la dada d'inflació al tancament de 2021 respecte al seu avanç de fa quinze dies, fins a situar-la en el 6,5%, que així i tot es converteix en la taxa més alta des de maig de 1992.Així es desprèn de l'Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent a desembre, divulgat aquest divendres, i que reflecteix un augment d'un punt respecte a la xifra de novembre (5,5%).La pujada dels preus en comparació amb l'últim mes de 2020 torna a estar marcada pel fort encariment de l'electricitat, tal com ha ocorregut en els últims mesos, a la qual s'han sumat altres components com l'alimentació i el segment d'hotels, cafès i restaurants.Concretament, l'electricitat es va disparar un 72% en taxa interanual, en contrast amb el repunt de novembre, quan va augmentar un 46%; sense tenir en compte les baixades d'impostos sobre la llum, la pujada seria del 96,8%.En l'apartat d'energia i combustibles, el gas natural es va incrementar en un 11,3%, exactament el mateix percentatge que un mes abans, i tant el gasoil com la gasolina es van alentir al desembre fins a tancar l'any en el 24,6 i el 23%, respectivament.Els aliments i begudes no alcohòliques es van encarir un 5%, gairebé dos punts per sobre de la dada de novembre, amb notables pujades en llegums i hortalisses, pa i cereals i carn.Els preus en hotels, cafès i restaurants van créixer, per part seva, un 3,1%, una evolució a l'alça relacionada amb la caiguda dels serveis d'allotjament fa un any per la pandèmia.A més de l'electricitat, els productes que més van pujar en 2021 van ser els combustibles líquids (45,4%), el butà i el propà (33,3%), els hotels i hostals (31,9%), altres olis (30,5%) i l'oli d'oliva (26,7%).Del costat contrari, les caigudes més notables les van protagonitzar peatges i aparcaments (22,5%), seguits per telèfons mòbils (5,1%), transport de passatgers per mar (3,6%) i altres suports informàtics (2%).L'IPC general reflecteix una escalada contínua des del mes de febrer, quan la inflació es va situar en el 0,0%, per a posteriorment anar pujant al 1,3% al març; al 2,2% a l'abril; 2,7% al maig i juny; 2,9% al juliol; 3,3% a l'agost; 4% al setembre; 5,4% a l'octubre; 5,5% al novembre, i finalment el 6,5% al desembre.La inflació mitjana de l'exercici 2021 va aconseguir el 3,1%, la qual cosa suposa la xifra més alta en l'última dècada.Per comunitats autònomes, Castella-la Manxa va registrar el major repunt d'inflació en taxa interanual amb un 7,6%, per sobre de Castella i Lleó (7,3%), Aragó (7,2%), Extremadura (7,1%) i La Rioja (7%); en l'extrem contrari es van situar Ceuta i Canàries, amb pujades per sota del 6%.També va augmentar de manera significativa la inflació subjacent -indicador en el qual s'exclouen els preus dels aliments no elaborats i els productes energètics-, que va acabar desembre amb una taxa del 2,1%, quatre dècimes més que el mes anterior i un nou màxim des de març de 2013.En taxa mensual, l'IPC de desembre es va situar en el 1,2%, quatre vegades més que al novembre (0,3%).Quant a l'IPC harmonitzat, que permet fer comparacions amb altres països, va tancar en el 6,6% l'any, 1,1 punts per sobre de la dada d'un mes abans.