Durant quant de temps pot infectar un contagiat per covid-19?

Actualitzada 14/01/2022 a les 12:40

Un estudi dirigit per la Universitat d'Exeter al Regne Unit assegura que una de cada 10 persones pot tenir nivells clínicament rellevants de SARS-CoV-2 potencialment infecciosos més enllà del període de quarantena de 10 dies. La investigació ha estat publicada al Journal of Infectious Diseases.En total es van analitzar 176 mostres de persones d'Exeter que havien donat positiu en les proves estàndard de PCR i es va descobrir que un 13% d'elles seguien presentant nivells de virus clínicament rellevants després de 10 dies, cosa que significa que podrien continuar sent infeccioses. També n'hi va haver d'altres que van conservar aquests nivells fins a 68 dies.La professora Lorna Harries, supervisora de l'estudi, apunta que «encara que es tracta d'un estudi relativament petit, els resultats suggereixen que el virus potencialment actiu pot persistir de vegades més enllà d'un període de 10 dies, i podria suposar un risc potencial de transmissió ulterior». També explica que «no hi havia res clínicament destacable en aquestes persones, cosa que significa que no es podria predir qui són».Les proves convencionals de PCR funcionen buscant la presència de fragments virals. Aquestes poden indicar si algú ha tingut el virus recentment però no poden detectar si segueix actiu i la persona és infecciosa.Els investigadors alerten que en alguns contextos, com el de les residències de gent gran, el fet que una persona segueixi sent infecciosa després de deu dies podria suposar un greu risc per a la salut pública. Per això remarquen la importància d'assegurar-se que els qui es troben en aquests entorns tinguin una prova de virus actiu negativa.