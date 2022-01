Actualitzada 14/01/2022 a les 09:44

Jordi Cuixart deixarà de ser president d'Òmnium. Així ho ha anunciat aquest divendres en una entrevista a Rac1, on ha argumentat que és el moment de «nous lideratges». Ni Cuixart ni l'actual vicepresident, Marcel Mauri, no es presentaran a la reelecció, en la propera Assemblea General Ordinària.Si les bases ho ratifiquen, el nou president serà Xavier Antich, tal com ha explicat el propi Cuixart. Antich (la Seu d'Urgell, 1962) és filòsof, escriptor i professor de la Universitat de Girona, i president de la Fundació Tàpies. Cuixart, proclamat a finals del 2015, deixa el càrrec després de més de sis anys, i d'haver mantingut el càrrec estant empresonat per l'1-O.