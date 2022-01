Casado demana que s'activi el pas previ del 155 a Catalunya per garantir l'ensenyament en castellà

Casado ha fet aquestes manifestacions a una granja de Castella i Lleó abans del Congrés del seu partit aquest cap de setmana a Lleó. Segons el líder del PP, el govern espanyol ha d'activar els tràmits previs al 155 per garantir el compliment de la Constitució a Catalunya.«Demano a Sánchez que requereixi que es compleixin les sentències, i si no es compleixen que el Ministeri d'Educació assumeixi la competència al col·legi o a la conselleria perquè es compleixi la llei i perquè les famílies rebin l'educació en la llengua comuna dels espanyols almenys en un 25%».El líder del PP ha acusat Sánchez de permetre que la Generalitat incompleixi les sentències. «El que és preocupant no és que un institut es declari en rebel·lia a una sentència judicial, sinó que el conseller i el president de la Generalitat es declarin en rebel·lia i el govern d'Espanya ho toleri», ha dit.En aquest marc ha insistit que la seva formació aposta per fer una llei d'alta inspecció educativa que reforci l'autoritat i faci que les seves resolucions siguin fermes davant els directors que com aquest incompleixen les sentències judicials.Ha recordat que en la seva conferència de dimecres el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reptar el govern d'Espanya a fer un referèndum. «Demano a Sánchez que respongui a Aragonès i digui que no hi haurà referèndum, ni taula per l'amnistia i que trenca la col·laboració amb ERC a nivell nacional i als 40 ajuntaments on governem junts», ha dit.«Ho ha de fer avui mateix perquè si no estarà d'acord amb el fet que el president de la Generalitat faci un pols a Espanya demanant la independència», ha dit.