Argimon diu que «podria» estar començant la fase final de la pandèmia

Canvi de protocol a les escoles

A l'espera d'estudiar si es canvien les restriccions

El conseller ha mencionat la falta de diverses professionals, entre ells les infermeres. En aquest sentit, ha fet un encàrrec per saber exactament quantes en farien falta, malgrat les darreres incorporacions. «No estem parlant de 200», ha manifestat.Tot i no voler donar una xifra concreta ja que ha insistit que s'ha d'estudiar a fons, ha afirmat que se'n necessitarien entre un 40 i un 50% més de les que hi ha actualment, que són unes 20.000. Per tant, ha afegit que en faltarien entre 8.000 i 10.000 infermeres.Ha alertat que ara també es produirà la jubilació d'un gruix important de professionals sanitaris i que caldrà cobrir-les però ha insistit que no hi ha professionals mèdics a l'atur. A més, ha tornat a reclamar a l'Estat fons extraordinaris per poder abordar totes les necessitats que comporta la pandèmia, malgrat que la incidència d'aquesta pogués baixar. En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que aquests fons arribaran ja que el contrari no s'entendria.El conseller ha dit que la situació d'increment de contagis a les escoles no és res més que el reflex del que està passant a fora. «Si el virus està en la comunitat, entrarà a tot arreu», ha resumit. Amb tot, ha assegurat que l'objectiu és mantenir les escoles obertes.Ha criticat que el canvi de protocol als centres educatius es fes el divendres i no s'acabés tenint el document final fins al diumenge. Ha assegurat que es va treballar a contrarellotge en tots els àmbits i, tot i que comparteix el fons, no les formes com el govern espanyol ho va portar a terme.Argimon ha lamentat també que no s'accepti la petició d'apostar per la declaració autoresposable tenint en compte la situació «excepcional» de baixes per covid que s'està vivint.D'altra banda, ha destacat la «complexitat» que es viu a l'atenció primària, que per exemple dilluns va atendre unes 200.000 visites, de les quals unes 100.000 per covid. Una altra xifra que ha destacat són el milió de proves fetes en els darrers 14 dies i que les farmàcies han fet més de 60.000 tests en els darrers 10 dies.El conseller ha dit que, ara per ara, l'únic que està clar és que el toc de queda decaurà la nit del 20 al 21 de gener. Pel que fa a la resta de restriccions ha afirmat que no se n'ha parlat i que la propera reunió prevista de la comissió delegada és pel proper dilluns.Argimon també té previst consultar al comitè científic assessor com està funcionant el certificat covid en el nou context provocat per òmicron.