Troben el gen que multiplica per dos el risc de patir una covid greu

Actualitzada 12/01/2022 a les 19:39

Un grup d'investigadors polonesos de la Universitat Mèdica de Bialystok van identificar una variant genètica que fa que els portadors siguin més vulnerables a la covid-19 i pateixin una mortaldat superior.El descobriment, fet públic aquest dimecres, és fruit del treball de l'equip científic dirigit pels professors Marcin Moniuszko i Miroslaw Kwasniewski, i va ser qualificat com a «innovador» per la direcció de la Universitat de Bialystok.Segons les conclusions de l'estudi, el perfil genètic de cada persona té una influència significativa en com els afecta la covid-19, independentment d'altres factors de risc ja identificats com l'obesitat, l'edat avançada o les comorbiditats.El professor Moniuszko va explicar en una compareixença davant la premsa que trobar la variant genètica en qüestió en els pacients pot ajudar a determinar qui corren un major risc de transcurs greu de la malaltia.Aquests pacients podrien, en aquest cas, rebre atenció preferent i fins i tot dosis addicionals de vacunes contra la covid-19.La recerca va ser duta a terme en col·laboració amb l'Institut de Malalties Pulmonars i Tuberculosis de Varsòvia i amb l'empresa privada ImageneMe; la mostra analitzada va ser de 1.500 persones.La presència de la variant genètica en qüestió, que forma part del cromosoma número 3, pot afectar les possibilitats que el portador mori per covid-19, un risc que es multiplica per dos respecte als no portadors.Segons els científics polonesos, el 14% dels habitants de Polònia presenta aquest gen, mentre que en la resta d'Europa el percentatge es redueix al 9% de la població.Està previst que dijous que ve el ministre polonès de Sanitat, Adam Niedzielski, participi en una roda de premsa en la universitat de Bialystok al costat de l'equip científic responsable.Polònia és un dels països europeus més afectats per la pandèmia i dimarts passat va superar la xifra de 100.000 víctimes mortals per aquesta malaltia.