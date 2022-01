Sanitat aprova una quarta dosi de la vacuna per a immunodeprimits cinc mesos després de la tercera

L'anunci es fa el mateix dia que s'ha obert el termini per rebre el vaccí de reforç al grup d'entre 18 i 39 anys

Actualitzada 13/01/2022 a les 17:52

El Ministeri de Sanitat ha anunciat que s'administrarà una quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 a persones immunodeprimides cinc mesos després d'haver rebut la tercera. La decisió forma part de la novena actualització de l'Estratègia de Vacunació. El Ministeri ha fet l'anunci hores després que la ministra, Carolina Darias, hagi explicat que la Comissió de Salut Pública ha acordat aquest dijous obrir el període per rebre una dosi de reforç al grup d'edat d'entre 18 i 39 anys. Alhora s'ha aprovat que aquest vaccí addicional es pugui administrar als cinc mesos de l'últim, no als sis com fins ara.