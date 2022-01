Per què unes persones s'infecten de covid i d'altres no?

La clau es troba en les cèl·lules T procedents dels coronavirus

Un estudi desenvolupat pels investigadors de l'Imperial College de Londres (Regne Unit) assegura que les persones que tenen uns nivells més alts de cèl·lules T procedents dels coronavirus, que causen els refredats comuns, tenen menys probabilitats d'infectar-se amb el SARS-CoV2 . El treball ha estat publicat a la revista científica Nature Communications.L'estudi examina per primera vegada com la presència de les cèl·lules T en el moment de l'exposició al SARS-CoV-2 influeix que algú s'infecti o no.Segons la doctora Rhia Kundu, una dels autors de l'estudi, «l'exposició al virus del SARS-CoV-2 no sempre dóna lloc a la infecció, i hem volgut entendre per què. Hem descobert que els alts nivells de cèl·lules T preexistents, creades per l'organisme quan s'infecta amb altres coronavirus humans com el refredat comú, poden protegir contra la infecció amb el virus de la covid-19».A l'estudi, que va començar el setembre del 2020, es van prendre mostres de sang de 52 participants entre 1 i 6 dies després que s'exposessin al virus. Això va permetre als investigadors analitzar els nivells de cèl·lules T preexistents induïdes per infeccions prèvies de coronavirus del refredat comú que també reconeixen de manera creuada les proteïnes del SARS-CoV-2.Les troballes de l'Imperial College de Londres podrien proporcionar un model per a una vacuna universal de segona generació que podria prevenir la infecció per les variants actuals i futures del SARS-CoV-2, inclosa òmicron.