Metges de Catalunya crida els CAPs a prioritzar l'atenció als pacients davant l'«allau» de peticions de baixes

Davant de la saturació causada per l'auge de casos d'òmicron, Metges de Catalunya ha instat les administracions a fixar «mesures extraordinàries» com la declaració autoresponsable, per tal que els pacients amb covid-19 puguin tramitar la seva baixa laboral directament amb l'empresa, sense necessitat de recórrer als centres de salut, «extremadament castigats i asfixiats per la falta de personal».En relació a la proposta aquest dimecres de la secretària del Departament de Salut, Meritxell Masó, d'automatitzar l'alta al cap de set dies de tramitar la baixa per covid-19, el sindicat ha assegurat que la mesura no resoldrà el «col·lapse» de les consultes, ja que «continuarà sent el personal facultatiu qui haurà de supervisar i autoritzar abans les baixes».