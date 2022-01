La reina Isabel retira els títols militars al príncep Andrés per escàndol sexual

El príncep Andrés serà jutjat als Estats Units per la seva presumpta implicació en un escàndol d'abús sexual a una menor

Actualitzada 13/01/2022 a les 18:56

La reina Isabel II ha decidit retirar tots els títols militars al príncep Andrés, que serà jutjat als Estats Units per la seva presumpta implicació en un escàndol d'abús sexual a una menor, ha anunciat aquest dijous el Palau de Buckingham.En un comunicat emès per la residència oficial de la sobirana britànica, la Casa Reial ha indicat que «amb l'aprovació de la reina i el seu acord, els títols militars del duc de York i els seus patrocinis reals han estat retornats a la reina».«El duc de York continuarà sense exercir cap funció pública i està defensant el seu cas (judicial) com a ciutadà privat», agrega la nota.