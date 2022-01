L'Hospital Sant Joan de Déu subministrà a altres centres reproduccions d'òrgans en 3D

En tractar-se d'un camp emergent, la fabricació d'aquests dispositius mèdics no estava regulat fins ara a nivell europeu i la majoria d'hospitals els utilitzava en el marc de la recerca. Ara, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona (Esplugues de Llobregat) ha rebut per part de la Generalitat i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) la llicència per fabricar articles ortoprotètics a mida; concretament, models anatòmics per a la planificació quirúrgica.La llicència és el requisit imprescindible que estableix la nova normativa europea, aprovada recentment i que va entrar en vigor el maig passat, per fabricar productes sanitaris a mida i 3D amb finalitats sanitàries o educatives.«La planificació 3D i la creació de dispositius mèdics a mida ja és una realitat en el món medicoquirúrgic que ajuda a protocol·litzar intervencions i personalitzar els tractaments a les necessitats de cada pacient i professional. És un canvi de paradigma que trasllada el desenvolupament de dispositius de fàbriques en cadena a productes únics, personalitzats i produïts gairebé al moment en el lloc de demanda», afirma Arnau Valls, responsable tècnic de la Unitat 3D de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.La reproducció de models anatòmics patològics és de molta utilitat per planificar cirurgies, però també ho pot ser per a la docència, ja que, per exemple, els assistents a un curs mèdic poden practicar simultàniament sobre una reproducció en 3D de l'òrgan allò que el ponent els ensenya. Així, l'hospital va acollir recentment un curs sobre cirurgia maxil·lofacial i plàstica en què els diferents assistents van practicar una cirurgia correctiva de mandíbula sobre una reproducció en 3D d'un cap d'un nen que presentava la mateixa malformació.«Obre moltes possibilitats en el món de la docència. Fins ara, els assistents a un curs havien de mirar com el ponent feia la intervenció, però no podien reproduir-la de manera simultània i experimentar les dificultats que poden sorgir. Crec que és una eina que, juntament amb la simulació, pot canviar molt el món de la docència clínica», destaca Josep Rubio, cap de Cirurgia Maxil·lofacial.L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona fa servir el 3D des del 2013 i, l'any passat, va ajudar a planificar més de 200 intervencions complexes de cirurgia maxil·lofacial, ortopèdica i traumatològica; plàstica; odontològica, fetal, neurològica i cardiològica. El centre compta amb cinc impressores 3D.