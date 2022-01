Els requisits definitius pels joves per rebre 250 euros d'ajuda pel lloguer

Només serà vàlid per arrendaments de fins a 600 euros mensuals

Actualitzada 12/01/2022 a les 19:27

Quina és la quantia i durada de l'ajuda pel lloguer?

Quina ha de ser la quantia màxima de la renda?

Quin és el límit d'ingressos per cobrar-la?

Amb quines ajudes és compatible?

Quan entrarà en vigor?

Mesos després de l'anunci de l'ajuda per joves per part del govern espanyol destinat a persones d'entre 18 i 35 anys que estiguin pagant un lloguer. L'Executiu de Pedro Sánchez té previst dur-lo a terme el 18 de gener, segons la Cadena SER, i per poder accedir-hi serà necessari complir un seguit de condicions.La quantitat és de 250 euros mensuals. Aquesta es podrà rebre durant dos anys, sempre que es compleixin totes les condicions demanades.La quantitat màxima del lloguer per poder rebre l'ajuda és de 600 euros, tot i que dependrà de les comunitats autònomes si volen ampliar el límit a 900 euros.El límit d'ingressos per sol·licitar-la serà de 24.318 euros anuals, quantitat equivalent a tres cops l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) després de la pujada del 2,5% en els Pressuposts de 2022.Es podrà comptabilitzar amb les ajudes que estiguin destinades a col·lectius assenyalats com a vulnerables. A més, el bo es podrà percebre al mateix temps que les pensions contributives i que l'Ingrés Mínim Vital (IMV).Encara que s'aprovi a mitjans d'aquest gener, l'entrada en vigor serà retroactiva amb efectes de l'1 de gener, de manera que es pagarien les quantitats acumulades des d'aquesta data.