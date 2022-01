Els nens de San Ildefonso canten 56 números al sorteig de la Grossa que no estan premiats

Loteries assegura que hi pot haver errors i defensa el seu procés de verificació

Actualitzada 13/01/2022 a les 11:19

Gairebé tres setmanes després del sorteig extraordinari de Nadal, la Grossa, encara surten a la llum números que van ser cantats pels nens de San Ildefonso i que no apareixen a les llistes oficials de premis.L'advocada Olga Majoral ha rebut queixes de diversos afectats que han vist com els seus dècims no estaven en realitat premiats. Segons un informe, almenys hi ha fins a 56 números que no apareixen a aquestes llistes.Entre els diversos afectats hi ha una empresa de Viladecans que va comprar 74 dècims del número 29.281 a l'administració La Bruixa d'Or de Sort. Els nens de San Ildefonso haurien cantat aquest número el passat 22 de desembre però a l'hora d'anar a cobrar els dècims a l'administració van descobrir que en realitat no havien estat premiats. A un altre empresari de Rubí li va passar el mateix però amb el número 59.395, fet que va denunciar a començaments de gener.Segons ha recollit el diari SEGRE, Loteries i Apostes de l'Estat assegura que «atesa la dinàmica d'aquest sorteig, que inclou el manteniment d'elements tradicionals de fa més de 200 anys, pot ser que un número concret hagi estat cantat erròniament». I afegeixen que «l'únic document vàlid és la llista oficial de premis», que passa per diferents processos de verificació abans de la seva confecció.