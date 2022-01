El preu de la llum per a aquest divendres torna a baixar i se situarà en els 202,95 euros per MWh

La franja més cara serà entre nou del vespre i deu de la nit, amb un pic de 235,01 euros

Actualitzada 13/01/2022 a les 18:13

El preu mitjà de la llum en el mercat majorista retrocedirà lleugerament aquest divendres i se situarà en els 202,95 euros per MWh davant els 215,66 euros d'aquest dijous, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). Això és un 5,66% menys que la jornada anterior i continua la tendència de situar-se al voltant dels 200 euros des que van acabar les festes de Nadal. La franja més cara serà entre nou del vespre i deu de la nit, amb 235,01 euros per MWh, mentre que la franja més barata serà entre una i dues del migdia i entre tres i quatre de la tarda, ambdues amb 180,3 euros per MWh. Si es compara el preu mitjà per demà amb el del 14 de gener del 2021, puja més del doble i és un 132,6% superior (87,25 euros per MWh).