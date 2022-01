El Govern limita avui el preu dels tests d'autodiagnòstic

Segons FACUA, el problema d'escassetat d'oferta ha portat a pujades del preu de fins a un cent per cent

Actualitzada 13/01/2022 a les 10:11

La Comissió Interministerial dels Preus dels Medicaments, òrgan col·legiat del Ministeri de Sanitat del qual formen part altres ministeris i les comunitats autònomes, limitarà avui el preu màxim dels tests d'autodiagnòstic d'antígens.La Comissió es reunirà en una trobada extraordinària a partir de les 10 hores per fixar un màxim del preu d'aquestes proves, que des d'abans de Nadal encadena setmanes de màxims de vendes davant l'escalada de casos de coronavirus, fet que ha tensionat el mercat fins a el punt de veure's reflectit en el cost.Si no s'ha fet abans, segons l'Executiu, és perquè abans calia resoldre el problema de l'escassetat. «El debat que teníem abans o durant aquest Nadal ha estat, sobretot, sobre l'oferta d'aquests tests; hi va haver un augment exponencial de demanda però oferta. Aquest tema ja està resolt; ara ens ficarem amb el control del preu del test d'antígens», va dir Pedro Sánchez dilluns passat.Segons l'associació de consumidors Facua, la manca d'aquests tests d'autodiagnòstic ha portat a pujades del preu de fins a un cent per cent; a través de l'anàlisi de 150 farmàcies a Barcelona, ​​Madrid, Sevilla, València i Vitòria, va constatar preus que oscil·laven entre els 4,95 i els 10 euros.La ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño -un dels departaments que formen part de la Interministerial- va dir ahir que la intenció és abaixar el preu «el més possible perquè és una mica de primera necessitat», encara que «les comunitats tenen aproximacions diferents».«Ara és el moment, cal fixar preus. Jo he comprat a 7-8 euros i no pot ser. A més de la baixada de l'IVA ens hem d'assegurar que els productors i els intermediaris no tenen benefici extraordinari».El PP ha demanat que el preu que fixi sigui de 2 euros i que es plantegi la gratuïtat d'aquestes proves per a qui no les pot pagar pel seu nivell de renda, mentre que Ciutadans aplaudiria la liberalització de la venda als supermercats a un preu d'entre 2 o 3 euros.Des de l'Executiu mantenen que la liberalització de la venda no és damunt la taula, sobretot, per una qüestió de seguretat.Però les grans cadenes de la distribució com Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Ikea o MediaMarkt insisteixen a oferir-se per vendre els tests d'antígens per facilitar així el repartiment entre la ciutadania i ajudar a combatre el tsunami de contagis derivats d'òmicron.Segons l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged), que agrupa també Apple Retail, Bricomart, C&A, Conforama, Costco, Eroski, FNAC, Leroy Merlin, Tendam, Toys`R`Us, Sarton, Worten i Dufry, aquesta mesura «permetria distribuir de forma massiva els tests i abaratir substancialment el preu».Mentrestant, el Consell General de Col·legis Farmacèutics ha aplaudit que per fi es limiti el preu perquè acabarà amb els augments «excessius» del cost i les tensions al mercat dels quals aquests professionals també han estat «víctimes».