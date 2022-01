El Govern fixa el preu màxim dels testos d'antígens en 2,94 euros

Actualitzada 13/01/2022 a les 13:33

La Comissió Interministerial dels Preus dels Medicaments, òrgan col·legiat del Ministeri de Sanitat del qual formen part altres ministeris i les comunitats autònomes, ha fixat el preu màxim dels testos d'antígens en 2,94 euros. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquest mateix dissabte.La Comissió s'ha reunit en una trobada extraordinària aquest matí per fixar un màxim del preu d'aquestes proves, que des d'abans de Nadal encadena setmanes de màxims de vendes davant l'escalada de casos de coronavirus, fet que ha tensionat el mercat fins a el punt de veure's reflectit en el cost.També s'ha acordat seguir ampliant els grups d'edats perquè puguin rebre la tercera dosi de reforç contra el coronavirus per als grups d'edat menors de 40 anys. Segons la ministra de Sanitat, Carolina Darias, es farà de forma ordenada començant pels grups de 39 a 30 anys fins arribar a les persones que tenen 18 anys. Darias ha recordat, que com fins ara, es prioritzarà a les persones de risc. Finalment, la Comissió ha decidit reduir l'interval entre dosis de sis a cinc mesos.