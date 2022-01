Educació obre les borses per reclutar nous substituts davant les baixes provocades per la covid

Es necessita la comunicació de la baixa

El primer dia del segon trimestre de l'any passat, l'11 de gener del 2021, es van fer 614 nomenaments, mentre que aquest passat dilluns van ser 1.517. Això vol dir un increment del 147%. Divendres ja se n'havien fet 571, dimarts se'n van fer 1.568 i divendres 719. Actualment hi ha 7.183 docents i personal d'administració i serveis en quarantena.Gomà ha assegurat que hi ha més de 8.000 mestres i 14.000 professors a les borses, motiu pel qual no temen no poder afrontar les baixes que es puguin produir en els propers dies. Tot i això, s'ha decidit obrir les borses en les diferents etapes i especialitats per tenir més disponibilitats.D'altra banda, ha reconegut que hi ha especialitats on, de sempre, hi ha més dificultats per trobar substitucions. Ha dit que això també està passant ara però en un volum més elevat ja que el volum de baixes també ho és. En tot cas, ha dit que l'important és garantir un professional que permeti al centre organitzar-se i mantenir la presencialitat, no tant la «hiperespecialització» tenint en compte que són baixes de pocs dies.Pel que fa la denúncia d'USTEC que dimecres assegurava que el 30% dels nomenaments havien quedat sense cobrir, Gomà ha explicat que pot passar que hi hagi persones que quan se'ls ofereix una plaça no l'acceptin. Ha afegit però que la cobertura d'aquesta vacant tornar a sortir l'endemà.Pel que fa a la gestió de la baixa, Gomà ha afirmat que s'estan accelerant al màxim tots els procediments però ha afegit que hi ha formalismes que no es poden saltar, com la necessitat de tenir la comunicació de la baixa per poder activar tot el circuit.