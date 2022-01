D'aquest total de positius acumulats, 120.286 són d'alumnes, 24.773 de docents i personal d'administració i serveis i 61 de personal extern.Actualment, no hi ha cap centre tancat completament. D'altra banda, hi ha dos centres amb un grup confinat, el 0,04% d'un total de 5.107 centres. Es tracta d'una llar d'infants al Berguedà i d'una escola al Baix Empordà.