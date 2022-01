Així seran els contagis per òmicron durant les pròximes setmanes, segons l'OMS

L'organització ja va mencionar que més de la meitat de la població europea s'infectarà pròximament

Actualitzada 12/01/2022 a les 20:56

Com són els contagis per òmicron?

La pandèmia per la covid continua avançant a través de les noves variants del virus, com la coneguda òmicron, que té una gran taxa de transmissibilitat i, per tant, ha disparat els contagis en tot el continent europeu, una cosa en la qual s'ha centrat l'Organització Mundial de la Salut (OMS).És per això que les previsions marquen que més del 50% de la població europea s'infectarà per la variant òmicron en les pròximes 6-8 setmanes, tal com ha informat Hans Kluge, el director regional de l'OMS, segons les dades facilitades per l'Institut de Mètrica i Avaluació de la Salut (IHME, per les seves sigles en anglès), com recull Europa Press.De fet, 50 dels 53 països d'Europa i Àsia central han notificat ja casos de òmicron: «S'està convertint ràpidament en el virus dominant a Europa occidental i ara s'està estenent als Balcans», ha advertit el director regional de l'OMS Europa.En total, els contagis notificats a Europa durant la primera setmana de 2022 han estat més de 7 milions, cosa que significa que, a 10 de gener, 26 països informaven que més de l'1% de la seva població es contagia de covid-19 cada setmana.Les dades acarades en les últimes setmanes confirmen que òmicron és altament transmissible, perquè les mutacions que té li permeten adherir-se a les cèl·lules humanes amb major facilitat, i pot infectar fins i tot als qui han estat prèviament infectats o vacunats», ha recordat el director regional de l'OMS Europa.Tal com ha insistit el mandatari de l'OMS a Europa, la variant òmicron representa un nou «tsunami» que «escombra» la regió, i que se suma a l'onada de Delta que tots els països estaven gestionant fins a finals de 2021.Amb tot, pel que fa a les taxes de mortalitat, Kluge ha destacat que «es mantenen estables» i que continuen sent més altes als països amb alta incidència, «combinada amb una menor acceptació de la vacunació», ha expressat.Per això, Kluge ha volgut reiterar que les vacunes actualment aprovades continuen proporcionant una bona protecció contra la malaltia greu i la mort, «fins i tot per a òmicron».«Però, a causa de l'escala sense precedents de la transmissió, ara estem veient un augment de les hospitalitzacions per covid-19», ha advertit, per a recordar que «la major càrrega de resposta a aquesta pandèmia la porta el personal sanitari i assistencial, i altres treballadors essencials de primera línia». És per això que ha demanat més suport per a la seva salut mental i el seu benestar.«Òmicron es desplaça amb major rapidesa i amplitud que qualsevol variant del SARS-CoV-2 que hàgim vist anteriorment. Per tant, insto aquests països que ordenin l'ús de mascaretes d'alta qualitat en entorns tancats i en interiors, i al fet que s'assegurin que les persones vulnerables tinguin accés a elles», ha manifestat el director regional de l'OMS a Europa.