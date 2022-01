Villarejo diu que té proves sobre el paper del CNI en el 17-A i demana que s'alliberin

Villarejo ha criticat el «mantra» sobre que no aporta proves i ha insistit que en té, però que no hi pot accedir. «Si volen proves, vagin als meus arxius i notes informatives, mirin el que tinc», ha repetit. En aquest sentit, ha fet una crida a deixar de tractar la ciutadania com a «menor d'edat» i de fer servir la llei de secrets, una norma «franquista i obsoleta».L'excomissari ha tornat a plantejar els dubtes sobre el paper de l'imam de Ripoll, de qui ha recordat que va ser detingut per tràfic de drogues i va tenir el telèfon punxat en relació a l'atemptat de l'11-M. En aquest sentit, ha afirmat que ell ja havia alertat sobre aquesta situació.Sobre el paper del CNI, ha dit que moltes vegades ha provocat «comandos ficticis» i ha afegit que «en absolut» la intenció seria la de provocar un atemptat com el del 17 d'agost del 2017 sinó donar un «ensurt», com ja va dir aquest dimarts. Ha afegit que això «se li'n va anar de les mans» quan va morir l'imam de Ripoll i les «petites joguines», en al·lusió als joves que van cometre l'atemptat, no van saber «com reaccionar».L'excomissari ha afirmat també que la veritat judicial moltes vegades «no és la veritat».