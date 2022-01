Un home rep el primer trasplantament de cor provinent d'un porc modificat geneticament

L'operació, realitzada als EUA, obre un nou ventall de possibilitats per tots els pacients que pateixen d'escassetat d'òrgans

Actualitzada 11/01/2022 a les 17:53

Un equip de cirurgians de la Facultat de medicina de la Universitat de Maryland als Estats Units han dut a terme una operació en la qual s'ha realitzat un trasplantament de cor d'un porc modificat genèticament a un home.Les autoritats nord-americanes van accedir a fer aquest trasplantament de cor la vigília d'any nou després d'haver-la considerat com un gran avenç mèdic experimental. A més de ser una solució per a la crisi d'escassetat d'òrgans, era l'última opció per al pacient, David Bennett, un home de 57 anys que portava postrat al llit durant els últims mesos.Després de tres dies realitzada l'operació, el pacient resideix a Maryland, on els metges es troben constantment controlant-lo i monotonitzant-lo. Així doncs, s'espera que aquests dies siguin la clau per poder determinar el futur d'aquestes operacions, conegudes també com a «xenotrasplants».I és que en l'actualitat, al voltant de 110.000 nord-americans estan esperant un trasplantament d'òrgans, i més de 6.000 pacients moren cada any abans de rebre un.